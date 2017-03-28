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Николай Ходасевич: «Верю Кондратьеву. «Минск» выбрал правильный план – в этом году строить молодую команду»

29.03.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от «Минска» накануне старта сезона-2017.

«Я верю Георгию Петровичу. Считаю, что «Минск» выбрал правильный план – в этом году строить молодую команду, где все те, кто в основном раньше сидел на скамейке запасных, получит свой шанс поиграть. Кондратьев дал понять, что будут, конечно, опытные исполнители (куда же без них), но в остальном это шанс и год для молодежи заиграть.

Что касается матча с БАТЭ, то не сказать, что это было очень плохо. По дистанции будет тяжелее, потому что поражения и от «желто-синих», и от других команд будут как раз-таки из-за молодости. Одна ошибка – счет открыт – молодежь, возможно, не сможет собраться. Но даже несмотря на мое прогнозируемое 9 место, я абсолютно согласен с тренерским штабом, с руководством клуба, что если за этот год сформируется команда, получат должную практику молодые игроки, в следующем сезоне это будет уже готовый коллектив, чтобы решать более серьезные задачи.

С такой школой это единственный путь «Минска», и в этом нет ничего предрассудительного. Я всегда говорил, что чем больше у нас будет команд с такой философией (а в нашей лиге мы должны иметь 4-5 таких коллективов, учитывая всю ситуацию в футболе и экономике), которые будут занимать места с, условно, 6 по 10, к ним будет больше симпатий, чем к командам, которые борются за сохранение места в высшей лиге, потом расходятся и формируют состав заново. Если «Минск» не свернет с выбранного пути, как бы, возможно, ни было больно, если Георгий Петрович поработает с молодежью весь год, это будет несомненная польза для всего белорусского футбола и для «Минска» в частности», – сказал Ходасевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от «Минска» накануне старта сезона-2017.

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