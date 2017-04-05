Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал предложение о санкциях к игрокам в случае их отказа прибыть в расположение сборной без уважительных причин.

— Хочу разъяснить ситуацию. Если спортсмен заявил о готовности выступать за национальную команду и был официально в нее зачислен, то он заключает соответствующий годичный контракт. По условиям этого контракта, с одной стороны, он ежемесячно получает зарплату, с другой — обязан пребывать на сборы и участвовать во всех матчах национальной команды. И если Минспорта и федерация баскетбола свои обязательства выполняют в полном объеме, то почему их не должен выполнять спортсмен?

Поэтому я и говорю, что неприезд в сборную без уважительной, подчеркну, причины может повлечь законные меры воздействия. Это, кстати, соответствует регламенту международной федерации. Там прописано, что игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIBA, – сказал Рыженков.