|
Максим Рыженков: «Игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIBA»
05.04.2017 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал предложение о санкциях к игрокам в случае их отказа прибыть в расположение сборной без уважительных причин.
— Хочу разъяснить ситуацию. Если спортсмен заявил о готовности выступать за национальную команду и был официально в нее зачислен, то он заключает соответствующий годичный контракт. По условиям этого контракта, с одной стороны, он ежемесячно получает зарплату, с другой — обязан пребывать на сборы и участвовать во всех матчах национальной команды. И если Минспорта и федерация баскетбола свои обязательства выполняют в полном объеме, то почему их не должен выполнять спортсмен?
Поэтому я и говорю, что неприезд в сборную без уважительной, подчеркну, причины может повлечь законные меры воздействия. Это, кстати, соответствует регламенту международной федерации. Там прописано, что игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIBA, – сказал Рыженков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Рыженков: «Игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIBA»
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал предложение о санкциях к игрокам в случае их отказа прибыть в расположение...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии