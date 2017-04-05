﻿ Максим Рыженков: «Игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIBA». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Рыженков: «Игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIBA»

05.04.2017 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал предложение о санкциях к игрокам в случае их отказа прибыть в расположение сборной без уважительных причин.

— Хочу разъяснить ситуацию. Если спортсмен заявил о готовности выступать за национальную команду и был официально в нее зачислен, то он заключает соответствующий годичный контракт. По условиям этого контракта, с одной стороны, он ежемесячно получает зарплату, с другой — обязан пребывать на сборы и участвовать во всех матчах национальной команды. И если Минспорта и федерация баскетбола свои обязательства выполняют в полном объеме, то почему их не должен выполнять спортсмен?

Поэтому я и говорю, что неприезд в сборную без уважительной, подчеркну, причины может повлечь законные меры воздействия. Это, кстати, соответствует регламенту международной федерации. Там прописано, что игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIBA, – сказал Рыженков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал предложение о санкциях к игрокам в случае их отказа прибыть в расположение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Исаев: «Вот это матч! Вот и ответ по поводу сборной и уровня футбола в Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика