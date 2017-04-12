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Юрий Файков: «В раздевалке постарались поднять ребятам настроение. Первый блин комом, однако турнир только стартовал»

13.04.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков прокомментировал результат первого матча чемпионата мира против США (0:7).

– Провели матч с очень сильным соперником. Чувствуется, что ребята играют вместе не один год. Команда обучена, прекрасное взаимопонимание… Просто здорово! Понимали: будет тяжело. Тем не менее, в первом периоде порой даже доминировали. Немного не повезло в реализации большинства. Но самое обидное, что еще на старте поединка потеряли одного из лучших нападающих Влада Михальчука, который выбыл до конца турнира. Там был откровенный удар коленом. Парня уже привезли из госпиталя: у него разрыв связок. Это надолго. Как бы еще начал следующий сезон.

- Эта потеря как-то скажется на команде?

— Безусловно. У нас в заявке всего двенадцать нападающих. Теперь придется продолжать чемпионат с одиннадцатью — в неполные четыре звена.

- Первые две шайбы пропустили с пятачка. Невнимательность защитников?

— Да, и при третьей шайбе защитники тоже недоработали у своих ворот. Вратарь первый бросок всегда отражал, но с добивания получали голы.

- Что говорили во время тайм-аута при счете 0:3?

– Сказал: «Ничего страшного — играем дальше». Это лишь первый матч. Надо было просто выполнять установку и действовать правильно, тогда все наладилось бы. Что ж, это хоккей. Повторюсь, уступили очень сильному сопернику.

- Психологически ребята не сломались?

— Нет, в раздевалке постарались поднять им настроение, попросили забыть этот вечер. Первый блин комом, однако турнир только стартовал. Уже завтра раскатка и поединок с чехами, – сказал Файков.

 
 
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Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков прокомментировал результат первого матча чемпионата мира против США (0:7).

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