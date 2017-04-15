Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (1:1) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.

– Я очень хотел бы отметить атмосферу, в которой проходила игра. Сегодня получился великолепный праздник. Болельщики получили эмоции. Отмечу этот антураж.

Что касается игры, то тут двоякое впечатление. До пропущенного гола и после. Практически безошибочно сыграли в обороне. После гола, когда нам надо было раскрываться, появились проблемы. Благо, что нас не наказали в эти моменты. И конечно, в конце случился неординарный случай. Поляков надел майку вратаря и еще 3 раза успел выручить. Поэтому быть недовольными одни очком, не имеем права. Считаю, что мы приобрели это очко.

– Что с Дуброй, Родионовым и Стасевичем?

– Они все травмированные. Если бы они были здоровы, были бы с нами.

– Почему на старте сезона у вашей команды так много травм? С чем вы это связываете?

– Давайте отдельно говорить. Я могу по каждому отдельно сказать. Все травмы разные. Если все были одинаковыми, то я вам мог бы ответить дельно.

Кто вас интересует? Дубра у нас травмирован 8 месяцев. Он не может восстановиться, у него проблемы. Милунович тренируется по индивидуальному плану. Думаю, что вот-вот он приступит в ближайших матчах. У Родионова температура, к сожалению. У Стасевича микроповреждение, которое нужно… Он не мог сегодня играть. В следующей игре он уже будет играть.

– Как вам игра Полякова в воротах?

– Великолепно. Как ее можно оценить? На ноль сыграл полевой игрок. Уверенно.

– Это бы выбор Полякова стать на ворота?

– Да, он проявил инициативу сам.

– Вам не кажется, что ваших голкиперов в Бресте прокляли?

– Чему быть, того не миновать.

– Почему не вышел Веремко?

– У него тоже была травма. До этого сыграл Чичкан на ноль, к нему нету претензий. Поэтому он сегодня в составе.

– Веремко готов выйти в следующей игре?

– Увидите. У нас есть выбор, – сказал Ермакович.

Напомним, Антон Чичкан заработал в сегодняшней игра красную карточку и пропустит следующий матч как и Денис Щербицкий, который также отбывает трематчевую дисквалификацию.