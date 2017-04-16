В матче ЮЧМ-2016 сборная Беларуси (U-18) проиграла Швеции (2:3), пропустив шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.

Таким образом, для того, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, Беларуси нужно обыграть команду России в основное время.

Матч в группе B Россия – Беларусь пройдет завтра, 17 апреля и начнется в 20.30. Отметим, что у россиян еще один матч в запасе. 18 числа Россия сыграет Чехией.

Положение команд: США – 6 (2), Швеция – 6 (3), Чехия – 3 (2), Россия – 3 (2), Беларусь – 0 (3).