﻿ ЮЧМ-2016. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, Беларуси нужно обыграть Россию в основное время. 21.by
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ЮЧМ-2016. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, Беларуси нужно обыграть Россию в основное время

16.04.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче ЮЧМ-2016 сборная Беларуси (U-18) проиграла Швеции (2:3), пропустив шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.

Таким образом, для того, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, Беларуси нужно обыграть команду России в основное время.

Матч в группе B Россия – Беларусь пройдет завтра, 17 апреля и начнется в 20.30. Отметим, что у россиян еще один матч в запасе. 18 числа Россия сыграет Чехией.

Положение команд: США – 6 (2), Швеция – 6 (3), Чехия – 3 (2), Россия – 3 (2), Беларусь – 0 (3).

 
 
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В матче ЮЧМ-2016 сборная Беларуси (U-18) проиграла Швеции (2:3), пропустив шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.

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