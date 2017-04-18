Тренер юношеской команды «Бреста» Василий Хевук объяснил поведение хоккеистов, устроивших драку в матче с «Кошице».

– Судейство было, мягко говоря, не в нашу пользу. Дети не сдержали эмоции.

- На интернет-форумах пишут, что во время игры судьи плюнули в спину хоккеисту, и это вызвало такие эмоции.

– К сожалению, на видео это не зафиксировано и доказать документально мы это не можем. Но такое было: в нашу сторону нецензурно выражались и допускали действия в виде плевков. Это делал один судья, к которому и были все вопросы. Такие дела…

- Почему судьи себя так вели?

– Может быть, личная обида, может, другие предпосылки. Трения начались еще в первый день турнира именно с этим рефери. Мы это видели и заостряли на этом внимание. На следующий день судил другой человек, и все было хорошо, никаких конфликтов, все команды были довольны. Не знаю, почему на третий день организаторы снова поставили этого судью. Это и привело к конфликту, который перетек в такой инцидент.

- Но разве можно этим оправдать драку с судьей?

– Взрослым сложно сдержать эмоции во время игры. А представьте, каково детям, когда они стараются, а их просто несправедливо не пускают играть, бороться. Тем более во время игры, когда игрок в азарте. Конечно, большинство нас осуждает. Это их право. Никто не пытается навязать другое мнение. Но мало кто был там, на месте, и понимает всю подоплеку, – сказал тренер.

Юноши «Бреста» устроили массовую драку и напали на судей