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Виктория Азаренко: «Впечатлилась подходом белорусских медспециалистов. По сравнению с США уровень на порядок выше»

21.04.2017 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время пресс-конференции заметила, что уровень подхода белорусских медицинских работников выше, чем в США.

- После рождения ребенка нечто изменилось в восприятии тенниса? В чем вы стали другой?

– Отношение несколько изменилось. Приходится больше думать не о себе, а о другом человеке, который на тебя рассчитывает. Что касается непосредственно тенниса, то отныне меньше занимают пустые разговоры. Прихожу на тренировку и четко знаю, что мне нужно делать. Вынуждена рациональнее распоряжаться собственным временем. Мою жизнь сложно сравнить с жизнью обычного белоруса. Не каждая мама с молодым ребенком имеет возможность ходить на тренировки, а ночью — спать.

- Сравните наш быт с тем, с которым сталкиваетесь за границей.

– Не раз повторяла: люблю Беларусь. Минск — пожалуй, самый чистый город, где когда-либо бывала. У нас хорошие продукты. Безусловно, есть вещи, которых не хватает. Увы, бананы еще в стране не стали расти. В отличие от арбузов — их пробовала в прошлом году. Когда была беременна, столкнулась с нашей медициной и весьма впечатлилась подходом наших специалистов. Даже по сравнению с США у нас другой уровень — на порядок выше. Единственное — с погодой проблема. Если бы она была лучше, отсюда можно было и не уезжать, – сказала Азаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время пресс-конференции заметила, что уровень подхода белорусских медицинских работников выше, чем в США.

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