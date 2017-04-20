﻿ НБА. Плей-офф. «Кливленд» вырвал победу у «Индианы», проигрывая 26 очков, «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» и другие результаты. 21.by
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НБА. Плей-офф. «Кливленд» вырвал победу у «Индианы», проигрывая 26 очков, «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» и другие результаты

21.04.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся три третьих матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» на выезде сыграет с «Индианой». «Мемфис» попытается отомстить «Сан-Антонио» за два крупных поражения в Техасе.

Обменявшиеся победами в Торонто «Рэпторс» и «Бакс» продолжат соперничество в Милуоки.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи матчи

Индиана – Кливленд 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)
Дата проведения
21 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча
Индиана
Джордж (36 + 15 подборов + 9 передач), Тиг (15 + 7 передач), Янг (11 + 14 подборов), Майлз (9), Тернер (6)  старт; Стивенсон (13), Серафин (11), Эллис (8), Робинсон (5).
Кливленд
Джеймс (41 + 13 подборов + 12 передач), Ирвинг (13), Джей Ар Смит (13), Лав (13), Томпсон (9 + 10 подборов)  старт; Фрай (13), Корвер (12), Уильямс (5), Джонс (0), Шамперт (0), Джефферсон (0).

В серии впереди «Кливленд» – 2-0

Милуоки – Торонто 104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)
Дата проведения
21 апреля, 03.00, «Bradley Center»
Онлайн матча
Милуоки
Миддлтон (20 + 7 передач), Адетокумбо (19 + 8 подборов), Макер (11), Снелл (5), Брогдон (4 + 7 подборов + 9 передач)  старт; Монро (16 + 7 подборов), Бизли (13), Деллаведова (10), Вон (6), Терри (0), Хоуз (0).
Торонто
Лаури (13), Валанчюнас (11 + 7 подборов), ДеРозан (8), Ибака (6), Кэрролл (3)  старт; Райт (13), Пауэлл (12), Пелтль (4 + 7 подборов), Паттерсон (3), Джозеф (2), Ногейра (2), ВанВлит (0), Такер (0).

Счет в серии – 1-1

Мемфис – Сан-Антонио 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)
Дата проведения
21 апреля, 04.30, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Конли (24 + 8 передач), Рэндолф (21 + 8 подборов), Марк Газоль (21), Эннис (12), Картер (4)  старт; Селден (10), Грин (8), Харрисон (5 + 6 передач), Болдуин (0), Дэниелс (0), Дэвис (0), Мартин (0).
Сан-Антонио
Ленард (18), Олдридж (16 + 11 подборов), Грин (6), Дедмон (2), Паркер (0)  старт; Андерсон (15), Миллс (11), Симмонс (10), Бертанс (6), Пау Газоль (6 + 8 подборов), Мюррей (4), Джинобили (0), Ли (0).

В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-0

 
 
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