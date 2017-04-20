НБА. Плей-офф. «Кливленд» вырвал победу у «Индианы», проигрывая 26 очков, «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» и другие результаты
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Сегодня состоятся три третьих матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» на выезде сыграет с «Индианой». «Мемфис» попытается отомстить «Сан-Антонио» за два крупных поражения в Техасе.
Обменявшиеся победами в Торонто «Рэпторс» и «Бакс» продолжат соперничество в Милуоки.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третьи матчи
Дата проведения
21 апреля, 02.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(36 + 15 подборов + 9 передач),
Джордж (15 + 7 передач),
Тиг (11 + 14 подборов),
Янг (9),
Майлз (6) Тернер старт;
(13),
Стивенсон (11),
Серафин (8),
Эллис (5). Робинсон
Кливленд
(41 + 13 подборов + 12 передач),
Джеймс (13),
Ирвинг (13),
Джей Ар Смит (13),
Лав (9 + 10 подборов) Томпсон старт;
(13),
Фрай (12),
Корвер (5),
Уильямс (0),
Джонс (0),
Шамперт (0). Джефферсон
В серии впереди «Кливленд» – 2-0
Дата проведения
21 апреля, 03.00,
«Bradley Center»
Милуоки
(20 + 7 передач),
Миддлтон (19 + 8 подборов),
Адетокумбо (11),
Макер (5),
Снелл (4 + 7 подборов + 9 передач) Брогдон старт;
(16 + 7 подборов),
Монро (13),
Бизли (10),
Деллаведова (6),
Вон (0),
Терри (0). Хоуз
Торонто
(13),
Лаури (11 + 7 подборов),
Валанчюнас (8),
ДеРозан (6),
Ибака (3) Кэрролл старт;
(13),
Райт (12),
Пауэлл (4 + 7 подборов),
Пелтль (3),
Паттерсон (2),
Джозеф (2),
Ногейра (0),
ВанВлит (0). Такер
Счет в серии – 1-1
Дата проведения
21 апреля, 04.30,
«FedExForum»
Мемфис
(24 + 8 передач),
Конли (21 + 8 подборов),
Рэндолф (21),
Марк Газоль (12),
Эннис (4) Картер старт;
(10),
Селден (8),
Грин (5 + 6 передач),
Харрисон (0),
Болдуин (0),
Дэниелс (0),
Дэвис (0). Мартин
Сан-Антонио
(18),
Ленард (16 + 11 подборов),
Олдридж (6),
Грин (2),
Дедмон (0) Паркер старт;
(15),
Андерсон (11),
Миллс (10),
Симмонс (6),
Бертанс (6 + 8 подборов),
Пау Газоль (4),
Мюррей (0),
Джинобили (0). Ли
В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-0
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Сегодня состоятся три третьих матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017.
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