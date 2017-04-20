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Кубок Стэнли. «Вашингтон» против «Торонто», «Бостон» играет с «Оттавой»

21.04.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Вашингтон – Торонто
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

 

Оттава – Бостон
Дата проведения
22 апреля, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 3-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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