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Кубок Стэнли. «Вашингтон» против «Торонто», «Бостон» играет с «Оттавой»
21.04.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 3-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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