Форвард сборной Беларуси Андрей Костицын поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«А у нас большинство меняется каждую игру почти! Разные составы двух пятерок выходят, поэтому какой-то определенной бригады нет. Мы должны были наигрывать сочетания и исключать моменты, которые не получались. А пока тут все меняется, трудно сказать, в чем причина низкой реализации.

Разговор с Льюисом? Пришли просто в кабинет и поговорили о будущем на чемпионате мира. Он говорил, что на нас полагаются и что мы должны показывать другой хоккей.

Звено Костицын-Ковыршин-Костицын? Практически всегда мы играли вместе с братом, а нам кого-то подставляли. С братом у нас есть чувство, где нужно оказаться в нужный момент. Думаю, Ковыршин нам поможет в этих моментах. На тренировках у нас получается», – сказал Костицын в эфире «Беларусь-5».

Отметим, в шести апрельских спаррингах сборная Беларуси забросила лишь 9 шайб.

Напомним, братья Костицыны не приняли участие во втором спаринге со Швецией в Гродно.

Андрей Костицын: «Льюис говорит о борьбе за медали? Про медали речь идти не может — точно»

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб