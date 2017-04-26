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Андрей Костицын: «А у нас большинство меняется каждую игру почти! Поэтому трудно сказать, в чем причина низкой реализации»
27.04.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Андрей Костицын поделился ожиданиями от чемпионата мира.
«А у нас большинство меняется каждую игру почти! Разные составы двух пятерок выходят, поэтому какой-то определенной бригады нет. Мы должны были наигрывать сочетания и исключать моменты, которые не получались. А пока тут все меняется, трудно сказать, в чем причина низкой реализации.
Разговор с Льюисом? Пришли просто в кабинет и поговорили о будущем на чемпионате мира. Он говорил, что на нас полагаются и что мы должны показывать другой хоккей.
Звено Костицын-Ковыршин-Костицын? Практически всегда мы играли вместе с братом, а нам кого-то подставляли. С братом у нас есть чувство, где нужно оказаться в нужный момент. Думаю, Ковыршин нам поможет в этих моментах. На тренировках у нас получается», – сказал Костицын в эфире «Беларусь-5».
Отметим, в шести апрельских спаррингах сборная Беларуси забросила лишь 9 шайб.
Напомним, братья Костицыны не приняли участие во втором спаринге со Швецией в Гродно.
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Андрей Костицын: «А у нас большинство меняется каждую игру почти! Поэтому трудно сказать, в чем причина низкой реализации»
Форвард сборной Беларуси Андрей Костицын поделился ожиданиями от чемпионата мира.
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