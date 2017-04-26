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Михаил Захаров: «Мы не то, что бомжи. Но как-то так. Конечно, мы не «Брест». Но у нас финансовые затруднения»
27.04.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров раскритиковал руководство клуба и рассказал о финансовых проблемах клуба.
– Острые послематчевые комментарии? Человек, который непосредственно отвечает за команду, должен хотя бы раз в месяц интересоваться, что происходит внутри ее. Как выигрывать, как идти дальше, все ли нормально. Хотя бы раз в месяц! Но если за год ни разу у нас не было разговора по команде, то о чем говорить? Есть хоккеисты, которые с сентября ни одной премии не получили. Хотя во всех клубах она есть, везде ее получают. Мы весь год прошли на первом месте, а у нас такая ситуация сложилась... Мы не то, что
Мы далеко не самый бедный клуб? Давайте может сравнивать нас с «Брестом» и «Могилевом»? Конечно, мы не «Брест». Мы ставим задачи высокие, поэтому под эти цели нужно делать соответствующие условия.
Если бы у нас было нормальное финансирование, мы бы могли спокойно и
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Михаил Захаров: «Мы не то, что бомжи. Но как-то так. Конечно, мы не «Брест». Но у нас финансовые затруднения»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров раскритиковал руководство клуба и рассказал о финансовых проблемах клуба.
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