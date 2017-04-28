Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал поражение от «Крумкачоў» (0:3) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси а также рассказал о бедственном положении клуба.

– Что можно сказать... Если кто-то думает, что я буду брать только на себя ответственность за все эти проигрыши и результаты, то глубоко ошибается. Клуб находится в такой ситуации, достигли апогея... Данная ситуация складывается на протяжении всего 2017 года. Предыдущий год, прошлый сезон... Если кто-то хочет, могу хоть завтра оставить пост главного тренера. Надеюсь, текущая ситуация повлияет на то, что наш клуб перестанет быть виртуальным, вернется в реальность. Я звал сюда людей, приглашал на оговоренные условия, некоторые приехали с семьями. Так не может продолжаться бесконечно. Все-таки у нас футбольный клуб, где работают люди. Некоторые сотрудники клуба стоят и улыбаются: у них все хорошо.

Что касается игры с «воронами», есть моменты, которые удручают... За 90 минут встречи несет ответственность тренер. Не можем забить, и это наша главная заноза. Пять игр и 0 мячей – тут комментировать нечего.

– Что вы имеете в виду? Финансовые проблемы клуба?

– В 2017 году в принципе никто еще не получил свою заработную плату. Всем тяжело, но когда нет света в конце тоннеля...

– Почему после равного первого тайма расклеилась игра команды?

– Потому что наша команда не может адекватно реагировать на пропущенный мяч. Только мы пропускаем – превращаемся в то, из чего можно лепить фигурки. Это самое страшное в жизни любого спортсмена. Считаю, не может 25-30-летних мужиков один гол переворачивать. В Могилеве три мяча за тайм, сегодня... Понятно, что не все хорошо в плане организации игры.

– Перед матчами вы говорите с начальством о проблемах? Или носите все в себе?

– Вы сами понимаете: любой коллектив – это живой организм. Кто-то приехал с семьями, снимает квартиру, у некоторых по двое детей. Конечно, мы обсуждаем проблемы, но никакого вразумительного ответа никто до сих пор не дождался. Вот и вся история, – сказал Сидоренков.