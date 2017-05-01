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Александр Ермакович: «Пытаемся сделать все, чтобы за счет наших хороших игр Капский быстрее выздоравливал»
02.05.2017 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о здоровье Анатолия Капского.
«У Капского проблемы со здоровьем. Все переживаем и пытаемся сделать все, чтобы за счет наших хороших игр он быстрее выздоравливал.
Созваниваемся практически каждый день. Он всегда держит руку на пульсе команды. Ждем его выздоровления. Все соскучились.
Что касается клуба, то важно, что ребята восстанавливаются от своих повреждений. Выбирать есть из кого, глубина состава увеличивается», – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Пытаемся сделать все, чтобы за счет наших хороших игр Капский быстрее выздоравливал»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о здоровье Анатолия Капского.
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