Михаил Захаров: «32 катка – это очень мало. Катков 50-60 должно быть в стране. Не думаю, что это такое уж и дорогое удовольствие»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров высказал мнение, как сделать белорусский хоккей лучше.

– Я еще хочу сделать акцент на том, что сегодня, чтобы хоккей вышел, нужно поменять всю систему. Полностью поменять! Нужно начинать с детского хоккея. 32 катка – это очень мало. Если уж во Франции – 135. Катков 50-60 должно быть в стране.

- Так что, будем еще строить?

– Я считаю, что катки должны быть везде! Во-первых, это для людей. Где-то и массовые катания.

- Но ведь это дорогое удовольствие.

– Ну а как? Русские строят 550, шведы – 225. Казахи тоже строят. Все строят катки сегодня! Поэтому я не думаю, что это такое уж и дорогое удовольствие. Маленькие нужны. Не надо даже строить трибуны.

Федерация должна хоккеем в первую очередь заниматься. Детским. Председатель ФХРБ должен проездить сам все катки. Проехать и посмотреть, что происходит в его хозяйстве. 31 каток – это его хозяйство. К сожалению, где я был, Рачковского не было. Я спрашивал: «Был у вас председатель федерации хоккея?» Люди отвечали, что нет. Нужно посмотреть, что происходит и начинать с детского хоккея. Должно быть по крайней мере восемь хороших детско-спортивных школ. У нас сегодня только одна такая – у минского «Динамо». Я сам из «Юности», но признаю, что в «Динамо» сегодня лучшая школа.

- Согласны, что мы стоим на пороге перемен в Федерации хоккея Беларуси?

– Ну, я читал, что со всеми федерациями будут разбираться. Не знаю, попала ли в эту когорту ФХРБ, но из СМИ я понимаю, что федерациями будут руководить спортсмены. Биатлонист – биатлоном, хоккеист – хоккеем. Мое мнение – это правильно и так должно быть. Вот Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России. Его ведь все знают. Это правильно. Мое мнение – каждый должен заниматься своим делом, – сказал Захаров в эфире программы «Контуры» на «Беларусь-1».

Михаил Захаров: «Президент построил ледовые катки. А правительство должно сделать так, чтобы они заработали»