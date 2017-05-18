Знарок назвал лед в Париже, где играли белорусы, отвратительным

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Лед на парижской AccorHotels Arena, где состоясля полуфинальный матч Чемпионата мира по хоккею Россия — Чехия, отвратительный, заявил главный тренер сборной России Олег Знарок.



© Sputnik Алексей Куденко Россия вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею

В четверг на AccorHotels Arena в Париже россияне без труда справились с чехами (3:0) и вышли в полуфинал мирового первенства.

"Игра психологически очень тяжелая. Переезд — это очень сложный вопрос. Плюс качество льда… Мы еще грешили на лед (в Кельне), а здесь (в Париже) просто отвратительно. Было очень жарко, поэтому первые половину периода мы фактически оборонялись. Потом пересилили себя, и стали играть в свою игру", — сказал Знарок журналистам.

Он обратил внимание, что на вчерашней тренировке "задохнулся". "Не помню, встречал ли такой лед, воспоминания стираются", — добавил специалист.

Соперник сборной России по полуфиналу определится в матче команд Канады и Германии, который пройдет позже в четверг. Также в полуфинал вышли финны.

Напомним, на AccorHotels Arena прошли матчи группы В, в которой выступала сборная Беларуси. Команда Дэйва Льюиса потерпела пять поражений в семи матчах и, набрав семь баллов, заняла предпоследнее место в группе.