По состоянию на 22 мая БАТЭ не попадает в число сеяных в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Продолжается отбор участников в розыгрыш Лиги чемпионов 2017/18, в котором со 2-го квалификационного раунда с рейтингом 29,475 примет участие БАТЭ.

Противостоять БАТЭ на этой стадии будет одна из 17 несеяных команд. На данный момент известны семь из возможных соперников белорусского клуба: «Дандолк» (Ирландия), «Вардар» (Македония), «Ф91 Дюделанж» (Люксембург), «Кукеси» (Албания), «Мариехамн» (Финляндия), «Спартакс-Юрмала» (Латвия), «Самтредиа» (Грузия). Также в пуле несеяных окажутся чемпионы Боснии и Герцеговины и Черногории.

Кроме того, соперником БАТЭ может стать кто-то из пяти победителей пар первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем в качестве сеяных примут участие команды «Нью-Сэйнтс» (Уэльс), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Викингур» (Фарерские острова) и «Хибернианс» (Мальта), а также один из двух клубов: «Санта-Колома» (Андорра) либо чемпион Армении (зависит от рейтинга команды-победителя чемпионата Армении).

Также место в пуле несеяных займут три из шести следующих команд: «Хафнарфьордур», «Жилина», «Жальгирис», чемпион Польши, чемпион Молдовы, чемпион Венгрии. Их посевы будут определены после того, как определятся победители последних трех лиг из перечисленных.

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В 3-м квалификационном раунде БАТЭ также попадает в число сеяных.

Точно известен пока лишь один соперник из 10 возможных – румынский «Вииторул». Пока неизвестен посев чемпиона Чехии: он будет зависеть от рейтинга команды-победителя данного чемпионата.

В случае успешного прохождения второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в пул несеяных попадут «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Риека» (Хорватия), «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль) и «Русенборг» (Норвегия). В случае вылета этих команд в предыдущей стадии, их места займут соперники этих команд.

Также вероятными (в случае успешного прохождения второго квалификационного раунда) участниками третьего квалификационного раунда станут «Карабах» и «Мальме». Пока неизвестно, станут они сеяными командами или нет.

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На данный момент гарантированно неизвестен ни один из участников квалификационного плей-офф (10 команд, из которых 5 сеяных, 5 несеяных). Вероятно, БАТЭ с рейтингом 29,475 в случае выхода в эту стадию окажется несеяным участником.

Более низкий по сравнению с БАТЭ рейтинг имеют два вероятных участника стадии квалификационного плей-офф – «АПОЭЛ» (Кипр) и «Марибор» (Словения).

На данный момент более высокий рейтинг у пяти клубов. В случае успешного прохождения предыдущих стадий, в корзину сеяных попадут «Олимпиакос» (Греция, 64,580), «Селтик» (Шотландия, 42,785), «Зальцбург» (Австрия, 40,570) и «Копенгаген» (Дания, 37,800).

Более высокий по сравнению с БАТЭ рейтинг имеет «Лудогорец» (Болгария, 34,175). Однако конкуренцию за место в корзине сеяных болгарскому клубу может составить чемпион Чехии в случае, если им станет «Виктория» Пльзень (40,635). Впрочем, на данный момент в турнирной таблице лидирует пражская «Славия» с низким рейтингом 8,135. За тур до финиша она опережает «Викторию» на два очка.

В случае победы «Славии» в чемпионате Чехии место в сеянной корзине в случае успешного прохождения предыдущих стадий займет «Лудогорец» (34,175).

Подчеркнем, такой расклад правомочен, если все клубы с высоким рейтингом преодолеют более ранние раунды. В случае вылета нескольких команд с более высоким рейтингом БАТЭ получит шанс стать сеяной командой на данной стадии.

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Таким образом, на данный момент с большой долей вероятности можно говорить, что соперниками БАТЭ в раунде плей-офф станут «Олимпиакос», «Селтик», «Копенгаген», «Ред Булл», а также «Лудогорец» либо «Виктория» Пльзень в случае победы в чемпионате Чехии.

Напомним, в прошлом сезоне БАТЭ, будучи сеянным, вылетел в 3-м раунде Лиги чемпионов, проиграв ирландскому «Дандолку».