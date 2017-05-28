29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперницей белоруски Александры Саснович (98-й номер рейтинга WTA) во втором раунде открытого чемпионата Франции будет китайская теннисистка Чжан Шуай (38), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке на парижских кортах "Ролан Гаррос" китаянка сегодня обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич (75) - 7:5, 6:4. Александра Саснович в воскресенье одолела в трехсетовом матче первого раунда представительницу Швейцарии Викторию Голубич (65) - 4:6, 7:5, 6:3.

Белорус Максим Мирный и россиянин Михаил Южный в первом круге мужского парного разряда встретятся с французским тандемом Квентин Халис / Адриан Маннарино.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 11 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составляет 36 млн евро.-0-