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Соперницей Александры Саснович во втором раунде "Ролан Гаррос" будет Чжан Шуай

29.05.2017 15:05 — Новости Спорта | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперницей белоруски Александры Саснович (98-й номер рейтинга WTA) во втором раунде открытого чемпионата Франции будет китайская теннисистка Чжан Шуай (38), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке на парижских кортах "Ролан Гаррос" китаянка сегодня обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич (75) - 7:5, 6:4. Александра Саснович в воскресенье одолела в трехсетовом матче первого раунда представительницу Швейцарии Викторию Голубич (65) - 4:6, 7:5, 6:3.

Белорус Максим Мирный и россиянин Михаил Южный в первом круге мужского парного разряда встретятся с французским тандемом Квентин Халис / Адриан Маннарино.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 11 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составляет 36 млн евро.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В стартовом поединке на парижских кортах "Ролан Гаррос" китаянка сегодня обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич (75) - 7:5, 6:4.

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