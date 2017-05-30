Сергей Сафарьян: «Мы объяснили НОКу, что оснований для проведения внеочередной конференции у нас нет»

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, почему в федерации не проводилась внеочередная отчетно-выборная конференция.

- Почему АБФФ не проводила внеочередную конференцию, как того рекомендовал НОК?

– Во-первых, не требовал, а рекомендовал. Во-вторых, мы предоставили в Национальный олимпийский комитет документы о правомочности избранных руководящих органов АБФФ. Это касается не только председателя, но и исполнительного комитета. Мы предоставили документы, что у нас 22 марта прошла очередная Конференция, на которой присутствовал представитель УЕФА. И все, что требуется Уставом нами ежегодно проводится, включая независимый аудит. Таким образом, мы объяснили, что оснований для проведения внеочередной конференции у нас нет.

Более того: мы предоставили уставные документы, согласно которым соблюсти установленные НОКом сроки до 20 мая не представляется возможным. Нашим Уставом установлен порядок созыва внеочередной Конференции, но для этого установлена жесткая процедура. Если эта процедура не соблюдается, то решения внеочередной конференции считаются нелегитимными. Поэтому НОК, изучив нашу ситуацию, ответил, что нам не нужно проводить внеочередную отчетно-выборную Конференцию. Если она все же понадобится, то она будет проведена в соответствие с временными рамками нашего Устава, а не так, как это было установлено НОКом. Поэтому в те сроки внеочередную конференцию мы проводили.

- Может ли эта конференция быть проведена в случае неудовлетворительных результатов национальной сборной?

– Может, – сказал Сафарьян.