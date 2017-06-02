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Сборная США в поддержку ЛГБТ-движения сыграет в форме с радужными номерами
03.06.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Женская и мужская сборные США по футболу поддержат ЛГБТ-движение.
Американские национальные команды проведут матчи в форме с радужными номерами.
Напомним, что радужный флаг является интернациональным символом ЛГБТ-сообщества.
Мужская сборная США сегодня проведет товарищеский матч с командой Венесуэлы.
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Женская и мужская сборные США по футболу поддержат ЛГБТ-движение.
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