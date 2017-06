Сборная США в поддержку ЛГБТ-движения сыграет в форме с радужными номерами

Женская и мужская сборные США по футболу поддержат ЛГБТ-движение.

Американские национальные команды проведут матчи в форме с радужными номерами.

Напомним, что радужный флаг является интернациональным символом ЛГБТ-сообщества.

Мужская сборная США сегодня проведет товарищеский матч с командой Венесуэлы.