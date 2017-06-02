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Сборная США в поддержку ЛГБТ-движения сыграет в форме с радужными номерами

03.06.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Женская и мужская сборные США по футболу поддержат ЛГБТ-движение.

Американские национальные команды проведут матчи в форме с радужными номерами.

Напомним, что радужный флаг является интернациональным символом ЛГБТ-сообщества.

Мужская сборная США сегодня проведет товарищеский матч с командой Венесуэлы.

 
 
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Женская и мужская сборные США по футболу поддержат ЛГБТ-движение.

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