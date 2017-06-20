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Леандро Торрес: «Моя мечта – выступать за сборную Беларуси»
21.06.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес признался, что хотел бы выступать за сборную Беларуси.
«Мне очень нравится Брест. Собираюсь продолжать играть за Брест. И у меня есть мечта когда-нибудь сыграть за национальную сборную Беларуси. Не знаю, насколько сложно будет получить необходимые документы. Но это моя мечта – защищать цвета сборной Беларуси», – сказал Торрес в эфире программы «Спорт кадр».
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Полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес признался, что хотел бы выступать за сборную Беларуси.
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