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«Алашкерт» не нанес ни одного удара в створ в игре с БАТЭ
12.07.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны статистические показатели после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Алашкерт» (1:1).
Борисовчане нанесли по воротам соперника 19 ударов, а армянский клуб – 9.
Всего БАТЭ нанес 9 ударов в створ ворот. На счету «Алашкерта» – ни одного удара в створ. Добавим, что гол в свои ворота забил полузащитник борисовчан Алексей Риос.
Ответный матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет 18 июля.
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Стали известны статистические показатели после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Алашкерт» (1:1).
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