«Алашкерт» не нанес ни одного удара в створ в игре с БАТЭ

Стали известны статистические показатели после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Алашкерт» (1:1).

Борисовчане нанесли по воротам соперника 19 ударов, а армянский клуб – 9.

Всего БАТЭ нанес 9 ударов в створ ворот. На счету «Алашкерта» – ни одного удара в створ. Добавим, что гол в свои ворота забил полузащитник борисовчан Алексей Риос.

Ответный матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет 18 июля.



