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Максим Жавнерчик: «Если не пройдем «Алашкерт», нужно разгонять многих»
12.07.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал домашнюю ничью с армянским «Алашкертом» (1:1) в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
– Два года подряд БАТЭ попадает соперник, который мы не имеем права не проходить. Здесь никаких оправданий быть не должно. В команде много новичков, которые, видимо, не понимают значимости подобных матчей. Главное, чтобы не было поздно.
– Ответная игра – матч жизни для тренеров и футболистов?
– Да! Если мы не пройдем «Алашкерт», нужно разгонять многих, – сказал Жавнерчик.
Ответный матч пройдет 18 июля в Ереване.
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Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал домашнюю ничью с армянским «Алашкертом» (1:1) в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги...
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