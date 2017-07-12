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Максим Жавнерчик: «Если не пройдем «Алашкерт», нужно разгонять многих»

12.07.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал домашнюю ничью с армянским «Алашкертом» (1:1) в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Два года подряд БАТЭ попадает соперник, который мы не имеем права не проходить. Здесь никаких оправданий быть не должно. В команде много новичков, которые, видимо, не понимают значимости подобных матчей. Главное, чтобы не было поздно.

– Ответная игра – матч жизни для тренеров и футболистов?

– Да! Если мы не пройдем «Алашкерт», нужно разгонять многих, – сказал Жавнерчик.

Ответный матч пройдет 18 июля в Ереване.

 
 
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Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик прокомментировал домашнюю ничью с армянским «Алашкертом» (1:1) в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги...

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