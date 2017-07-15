Константин Руденок: «Не встречал людей, которым было неинтересно то, что происходит в брестском «Динамо»

Голкипер брестского «Динамо» Константин Руденок рассказал о возвращении в команду.

– Какие впечатления после первых дней в команде?

– Все здорово. Сегодня футболист «Динамо-Брест» ни в чем не нуждается. Только работай и давай результат. Все организовано на высшем уровне. Играл здесь раньше и так получилось, что уходил из одной команды, а пришел в совсем другую. Ни для кого это не секрет.

– Следил за тем, что происходит с «Динамо-Брест» в последний год?

– Да, конечно. Больше скажу, я не встречал людей, которым было не интересно то, что происходит в Бресте. Лукавить нечего, все следят. Поддерживаю контакт с ребятами и тренерами из других команд. Они постоянно спрашивают, как там все устроено.

– Матч «Динамо-Брест» – «Гомель» ты провел в запасе гостей. Тогда уже знал, что скоро вернешься?

– Не то чтобы знал. Скорее надеялся. Тогда уже было известно, что агент ведет переговоры. Приехали с «Гомелем» в гостиницу, утром прогулялся и почувствовал ностальгию. Ни для кого не секрет, что любой, кто приезжает сюда, восхищается городом. Лично знаю многих, кто по приезду называл Брест лучшим в стране. Честно говоря, я хотел, чтобы мой переход состоялся и хочу сказать большое спасибо людям, благодаря которым он успешно завершен.

– Были другие варианты?

– Нет. Позвонили буквально за неделю, сказали, что появился такой шанс. Ответил, что если от меня что-то зависит, то я сделаю все, чтобы вернуться. Не скрывал ничего и говорил откровенно. Отказываться от таких возможностей – это преступление. Главный тренер «Гомеля меня понял. Он человек сам поигравший в футбол, вошел в положение. Понятно, что на сегодняшний день это немного разные уровни. Хотя «Гомель» я искренне поблагодарил.

– Из Гомеля в Брест переехал также Нивалдо. Что скажешь о нем?

– Да, отличный парень. Ходит все время кофе пьет. Еще зимой приехал в Беларусь, общительный, знает русский язык, постоянно улыбается и забивает много голов. Думаю, поможет команде.

– Сейчас на тренировках одновременно занимаются пять вратарей. Бывало такое раньше?

– Бывало, но не очень часто. Это вообще не проблема. Много молодых ребят, хотя и я не старый для вратаря. Есть парень из дубля, 18 лет (Артем Денисенко – прим.). Это хорошо, потому что у основы, само собой, выше уровень атакующей игры и завершения. Для развития молодежи это только плюс. Если тренер считает нужным задействовать пять человек, пусть будет пять. Работы всем хватит, – сказал Руденок.