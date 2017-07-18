МИНСК, 18 июл — Sputnik. Бразильский полузащитник итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста сделал татуировку на русском языке, фото футболист выложил в социальной сети.

Игрок выложил в свой Instagram снимок, где бразильцу наносят татуировку на левой руке.

"Если бог за нас, то кто против нас?" — гласит надпись на плече Косты.

Публикация от ⚡️DC11⚡️ (@douglascosta) Июл 16 2017 в 7:34 PDT

Напомним, бразильский полузащитник перешел в "Юве" на правах аренды из мюнхенской "Баварии". Сумма сделки составила шесть миллионов евро. Кроме того, соглашение рассчитано на один год и содержит опцию последующего выкупа 26-летнего игрока туринским клубом за 40 миллионов евро, которые "Ювентус" может выплатить за два года.

Коста перебрался в Мюнхен в 2015 году из Донецка, где защищал цвета местного "Шахтера". Вместе с "горняками" он пять раз становился чемпионом Украины (с 2010 по 2015 годы) и трижды выигрывал Кубок страны.

В общей сложности в составе мюнхенцев хавбек провел 77 игр и забил 14 мячей, став двукратным чемпионом Германии.

В активе Косты 21 матч в составе сборной Бразилии и три забитых мяча.