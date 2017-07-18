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Бразильский хавбек "Ювентуса" Коста сделал тату на русском языке

18.07.2017 21:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Бразильский полузащитник итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста сделал татуировку на русском языке, фото футболист выложил в социальной сети.

Игрок выложил в свой Instagram снимок, где бразильцу наносят татуировку на левой руке.

"Если бог за нас, то кто против нас?" — гласит надпись на плече Косты.

Напомним, бразильский полузащитник перешел в "Юве" на правах аренды из мюнхенской "Баварии". Сумма сделки составила шесть миллионов евро. Кроме того, соглашение рассчитано на один год и содержит опцию последующего выкупа 26-летнего игрока туринским клубом за 40 миллионов евро, которые "Ювентус" может выплатить за два года.

Коста перебрался в Мюнхен в 2015 году из Донецка, где защищал цвета местного "Шахтера". Вместе с "горняками" он пять раз становился чемпионом Украины (с 2010 по 2015 годы) и трижды выигрывал Кубок страны. 

В общей сложности в составе мюнхенцев хавбек провел 77 игр и забил 14 мячей, став двукратным чемпионом Германии.

В активе Косты 21 матч в составе сборной Бразилии и три забитых мяча.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В июле игрок на правах аренды перешел в туринский клуб и первым делом решил нанести новую татуировку.

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