Минское «Динамо» вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» разгромило на своем поле «Работничков» (3:0, первая игра 1:1).

Таким образом, по сумме двух встреч в третий раунд вышли минчане.

Голы у «Динамо» абивали: Александр Нойок, Нино Галович и Антон Сарока.

В третьем раунде столичный клуб встретится с победителем пары АЕК (Ларнака) – «Корк Сити» (первый матч 1:0). Эта встреча начнется в 20.00. За ходом игры можно следить здесь .