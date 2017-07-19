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Минское «Динамо» вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
20.07.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» разгромило на своем поле «Работничков» (3:0, первая игра 1:1).
Таким образом, по сумме двух встреч в третий раунд вышли минчане.
Голы у «Динамо» абивали: Александр Нойок, Нино Галович и Антон Сарока.
В третьем раунде столичный клуб встретится с победителем пары АЕК (Ларнака) – «Корк Сити» (первый матч 1:0). Эта встреча начнется в 20.00. За ходом игры можно следить
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» разгромило на своем поле «Работничков» (3:0, первая игра 1:1).
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