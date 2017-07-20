Главный тренер «Альтаха»: «Гол на первых минутах зарядил нас»

Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт прокомментировал победу над брестским «Динамо» (3:0, первая игра 1:1) во втором квалификационном раунде Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Для нас эта игра была великолепной. Мы очень довольны результатом. Особенно голом на первых минутах игры. Он нас зарядил. Несмотря на то, что трибуны были заполнены, и публика болела за своих ребят. Второй гол в перерыв тоже воодушевил нас. Третий гол играл для нас большое значение. По сравнению с прошлым матчем, мы очень довольны.

– Начинается чемпионат в четверг. Является ли сегодняшняя победа толчком для начала?

– Конечно же. Для наших игроков – это большой толчок. Для них это как воодушевление, так и ответственность. Нужно держать эту марку дальше. На них из-за этого ложится большая ответственность. Мы будем стараться, чтобы они показали свою лучшую игру.

– Была ли ваша реакция очень эмоциональной на забитые голы?

– Мы очень хотели пройти дальше. И конечно, когда мы забили первый гол, мои эмоции зашкаливали. Для меня это было очень радостно и эмоционально.

Замены? Все зависит от тренировки. Вчера был один результат, сегодня другой. Повлияла форма и настрой на игру сегодня.

– Оцените игру соперника и за какое место боролась бы «Динамо» в чемпионате Австрии?

– «Динамо» начало очень активно и амбициозно. Для нас это было сложно. Первый гол, по-моему, переломил настрой команды. Нам было тяжело играть, когда такая поддержка у соперника. Сегодня удача была на нашей стороне.

В Австрийской бундеслиге «Динамо» могло бы хорошо себя показать. Но со стороны тренера было бы не профессионально оценивать команду только на основе двух игр.

– Если бы быстрого «подарка» в исполнении брестчан не было. Как бы вы строили свою игру?

– Сейчас сложно определить, что бы было, если бы первый гол не был забит. Но моя команда была настроена на то, чтобы быстрее забить гол и как можно больше не пропустить мяч в свои ворота.

– Понравилось ли вам в Беларуси? Успели посмотреть город?

– Прогулялись по улице Советской. Все очень понравилось. Все люди очень приятные. Особенно в гостинице, где мы остановились. Все очень воспитанные и тактичные. Хотелось бы отметить и клуб, что все очень понравилось. Спасибо (сказал по-русски).

– Как вы готовились после того, как вышли из отпуска?

– Еще после первого матча в Альтахе мы проанализировали, что у нас был очень хороший план был. После этого мы что-то переделали, обдумали. Вот и все, – сказал тренер.

Малерб пропустил с центра поля, а потом еще и в ближний угол: так разгромили Брест