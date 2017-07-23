Горди Дуайер: «Минск – отличное место для жизни, город мирового уровня»

Главный тренер минского Горди Дуайер поделился впечатлениями от пребывания в Беларуси.

– Ваша столица прекрасна, Минск очень красив. Уже понятно, что в Беларуси мне будет также комфортно как дома.

Болельщики «Динамо» удивительные. Меня уже раз 20 останавливали на улице, болельщики пожимают руку, поздравляют с назначением, делают селфи.

Мне показалось, что белорусы – счастливый народ. По крайней мере, мне всегда улыбаются. Могу точно сказать, что Минск – отличное место для жизни, город мирового уровня с хорошими жителями, – сказал Дуайер в эфире «Главного эфира» на «Беларусь 1».