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Горди Дуайер: «Минск – отличное место для жизни, город мирового уровня»

24.07.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от пребывания в Беларуси.

– Ваша столица прекрасна, Минск очень красив. Уже понятно, что в Беларуси мне будет также комфортно как дома.

Болельщики «Динамо» удивительные. Меня уже раз 20 останавливали на улице, болельщики пожимают руку, поздравляют с назначением, делают селфи.

Мне показалось, что белорусы – счастливый народ. По крайней мере, мне всегда улыбаются. Могу точно сказать, что Минск – отличное место для жизни, город мирового уровня с хорошими жителями, – сказал Дуайер в эфире «Главного эфира» на «Беларусь 1».

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от пребывания в Беларуси.

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