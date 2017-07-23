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Горди Дуайер: «Минск – отличное место для жизни, город мирового уровня»
24.07.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
– Ваша столица прекрасна, Минск очень красив. Уже понятно, что в Беларуси мне будет также комфортно как дома.
Болельщики «Динамо» удивительные. Меня уже раз 20 останавливали на улице, болельщики пожимают руку, поздравляют с назначением, делают селфи.
Мне показалось, что белорусы – счастливый народ. По крайней мере, мне всегда улыбаются. Могу точно сказать, что Минск – отличное место для жизни, город мирового уровня с хорошими жителями, – сказал Дуайер в эфире «Главного эфира» на «Беларусь 1».
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от пребывания в Беларуси.
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