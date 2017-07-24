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Британец Адам Пити установил мировой рекорд на 50 м брассом
25.07.2017 13:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом, сообщает Sputnik.
© AFP/ Odd Andersen
Во вторник в Будапеште (Венгрия) состоялись квалификационные заплывы. Британский спортсмен преодолел дистанцию за 26,10 секунды. Интересно, что прежний рекорд (26,42) также принадлежал Пити — пловец установил его на ЧМ в Казани в августе 2015 года.
"Я был совершенно расслаблен. Не было такого ощущения, что вот это утро для мирового рекорда. Я просто плыл квалификацию, чтобы пробиться в полуфинал", — прокомментировал свое достижение Пити.
Он добавил, что остался очень доволен заплывом.
Между тем пловец из России Кирилл Пригода отметил, что Пити не сможет уплыть брассом от белой акулы, несмотря на его высокую скорость. Ранее многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл в состязании с белой акулой в заплыве на стометровке, проходившем у берегов Южной Африки.
В квалификации вместе с Пити в полуфинал также отобрался и белорус Илья Шиманович. Он показал седьмой результат (27,01).
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Белорусский пловец Илья Шиманович проиграл рекордсмену более секунды, но все равно пробился в полуфинал соревнований.
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