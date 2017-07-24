Британец Адам Пити установил мировой рекорд на 50 м брассом

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом, сообщает Sputnik.



© AFP/ Odd Andersen Олимпиец Майкл Фелпс проплыл наперегонки с белой акулой

Во вторник в Будапеште (Венгрия) состоялись квалификационные заплывы. Британский спортсмен преодолел дистанцию за 26,10 секунды. Интересно, что прежний рекорд (26,42) также принадлежал Пити — пловец установил его на ЧМ в Казани в августе 2015 года.

"Я был совершенно расслаблен. Не было такого ощущения, что вот это утро для мирового рекорда. Я просто плыл квалификацию, чтобы пробиться в полуфинал", — прокомментировал свое достижение Пити.

Он добавил, что остался очень доволен заплывом.

Между тем пловец из России Кирилл Пригода отметил, что Пити не сможет уплыть брассом от белой акулы, несмотря на его высокую скорость. Ранее многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл в состязании с белой акулой в заплыве на стометровке, проходившем у берегов Южной Африки.

В квалификации вместе с Пити в полуфинал также отобрался и белорус Илья Шиманович. Он показал седьмой результат (27,01).