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НХЛ. Задоров просит зарплату 3 млн долларов, «Колорадо» предлагает 2 млн
29.07.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны требования защитника Никиты Задорова, который ведет переговоры о новом контракте с
По информации журналиста BSN Denver Адриана Дэйтера, Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 миллиона долларов. «Эвеланш» предлагают хоккеисту 2 млн долларов.
Ранее россиянин заявил, что вернется в Россию, если не договорится о контракте с «Колорадо».
В прошлом сезоне 22-летний защитник провел в
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Стали известны требования защитника Никиты Задорова, который ведет переговоры о новом контракте с «Колорадо».
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