Чарльз Лингле: «Когда покидал «Динамо» во второй раз, в голову закрадывалась мысль, что я уже недостаточно хорош для выступления в КХЛ»

Форвард минского Чарльз Лингле поделился впечатлениями о возвращении в клуб.

– Как самочувствие после изнурительного путешествия?

– О, если бы ты спросил об этом перед последним перелетом, то вряд ли услышал бы, что я в порядке. Но во Франкфурте удалось хорошенько поспать между рейсами. Вообще это, конечно, была трудная дорога, по ходу которой пришлось поменять все планы. Я вылетел из Форт-Майерса (это городок в штате Флорида, где обычно провожу лето) в Ньюарк, однако самолет не смог сесть там, и рейс перенаправили в Балтимор. Оттуда пришлось добираться до Ньюарка автобусом. Из-за этого я пропустил все стыковочные рейсы и заново бронировал билеты — на сей раз через Нью-Йорк и Франкфурт. Тем не менее, в итоге я здесь. Рад вновь оказаться в Беларуси. Отсутствовал несколько месяцев, но ощущение, что никуда не уезжал.

– Расскажи о своем решении вернуться в «Динамо».

– Это команда, которая мне небезразлична. Команда, где провел много времени. Недавно здесь поменялся тренерский штаб, и у нас состоялся разговор с новым коучем. Обсудили мою роль в составе, и я понял, что буду делать то, что мне нравится.

– Но перед чемпионатом мира ты говорил, что не собираешься возвращаться в .

– Действительно планировал продолжить карьеру в Германии, однако был не слишком доволен тем, как шли переговоры с «Айсбереном», и в это время со своим предложением вернулось «Динамо». Конечно, когда я покидал Минск во второй раз, то в голову закрадывалась мысль, что уже недостаточно хорош для выступления в КХЛ, хотя я продолжал следить за лигой. Здесь очень много классных хоккеистов. Последние годы стали испытанием для меня, я показывал не слишком выразительную игру. Поэтому и не рассчитывал на КХЛ. Но сейчас могу заверить болельщиков, что я полностью готов как физически, так и морально, очень мотивирован. И безумно рад такому повороту событий. Надеюсь получить удовольствие от предстоящего сезона.

– Что скажешь о времени, проведенном в Тампере и Берлине?

– Отрезок в Тампере получился странным. С одной стороны, я попал в один из топовых клубов финского чемпионата, но, с другой, играл совсем мало. Команда демонстрировала хороший хоккей, никто не выпадал из-за травм. Тренер предпочитал ничего не менять. К тому же накануне чемпионата мира ставка делалась на местную молодежь. Я не был доволен своей ролью и попросил разрешения поискать новое место работы. Как раз возник вариант с Берлином. В составе «Айсберена» хватало травмированных, и клуб нуждался в хороших нападающих. Там поиграл достаточно. В прошлом сезон долго не мог показать себя во всей красе, а в Германии все как-то сложилось. Очень доволен.

– Что насчет карьеры в сборной? Разговаривал с ?

– Пока нет. В первую очередь я фокусируюсь на выступлении за «Динамо». А дальше посмотрим, как будет чувствовать себя организм, будет ли он требовать передышек во время международных пауз, – сказал Лингле.