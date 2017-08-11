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Чемпионат мира. Файдек выиграл метание молота, Борейша – 9-й и другие результаты
11.08.2017 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
Метание молота
1. Павел Файдек (Польша) – 79,81
Женщины
Прыжки в длину
1. Бритни Рис (США) – 7,02
Стипльчез
1. Эмма Коберн (США) – 9.02,58 (рекорд ЧМ)
200 м
1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,05
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Чемпионат мира Лондон, Великобритания Мужчины Метание молота 1.
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