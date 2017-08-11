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Чемпионат мира. Файдек выиграл метание молота, Борейша – 9-й и другие результаты

11.08.2017 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

Метание молота

1. Павел Файдек (Польша) – 79,81
2. Валерий Пронкин (Россия) – 78,16
3. Войцех Новицкий (Польша) – 78,03...
9. Павел Борейша (Беларусь) – 75,86

Женщины

Прыжки в длину

1. Бритни Рис (США) – 7,02
2. Дарья Клишина (Россия) – 7,00
3. Тианна Бартолетта (США) – 6,97
4. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96
5. Лорен Уген (Великобритания) – 6,72
6. Брук Стреттон (Австралия) – 6,67

Стипльчез

1. Эмма Коберн (США) – 9.02,58 (рекорд ЧМ)
2. Кортни Фреритчс (США) – 9.03,77
3. Хивин Джепкемои (Кения) – 9.04,03

200 м

1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,05
2. Мари Та Лу (Кот-Д’Ивуар) – 22,08
3. Шона Миллер-Уибо (Багамские о-ва) – 22,15

 
 
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Чемпионат мира Лондон, Великобритания Мужчины Метание молота 1.

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