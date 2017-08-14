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Алим Селимов: «Думаю, в конце года клубы, которые интересуются Нойком, активизируются»
15.08.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал об интересе клубов к Александру Нойоку.
– Прокомментируете информацию о том, что к Нойоку был интерес со стороны клубов России, Испании, Израиля, Турции.
– Может, и был интерес, может, он и есть. Но на клуб с конкретным предложением никто не выходил. Я знаю, что разговоры ведутся, все ожидают большого трансферного окна. И, думаю, в конце года клубы, которые интересуются Нойком, активизируются. Сейчас просто прощупывают нас и игрока, – сказал Селимов.
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал об интересе клубов к Александру Нойоку.
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