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Андрей Будогосский: «Отрадно, что Кадыров высказывает рациональные предложения. Они будут рассмотрены»

16.08.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести базовый оклад и бонусы для российских арбитров.

«Спасибо Рамзану Ахматовичу за приятные слова и профессиональный подход со стороны руководителя республики.

Мы принимаем ту критику, которая была высказана им после матча «Зенит» – «Ахмат». Отрадно, что он высказывает и вполне конкретные, рациональные предложения, которые, думаю, будут услышаны и рассмотрены.

Приятно слышать такие слова от человека, который столько сделал для развития футбола и в республике, и в стране в целом. Позиция Рамзана Ахматовича находит поддержку со стороны руководителей многих других футбольных клубов.

Тем не менее, все должно быть постепенно. Меньше года назад мы сделали очень важный шаг: при поддержке Виталия Мутко, исполкома РФС и РФПЛ ввели новую систему оплаты судей. Со временем мы должны посмотреть, как она работает.

После этого будем ставить вопрос перед руководством российского футбола о повышении оплаты судейства. Причем речь идет не о поднятии ставки по зарплате, а о премиальном бонусе, так как он дает очень хороший стимул для повышения качества судейства, мы в этом уже убедились.

Если по итогам прошлого года у нас было 28 процентов неудовлетворительных оценок, то на весеннем этапе, когда была введена эта бонусная система, – только 14 процентов», – сказал Будогосский.

Глава Чечни остался недоволен работой арбитра Игоря Федотова, судившего матч, в котором «Ахмат» проиграл «Зениту» (0:4).

Рамзан Кадыров: «Надо ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы»

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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести базовый оклад и...

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