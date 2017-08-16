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«Барселона» объявила, что Суарес выбыл на четыре недели

17.08.2017 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» представила официальную информацию о травмах защитника Жерара Пике и форварда Луиса Суареса.

У игрока обороны выявлено растяжение в паховой области на левой ноге. Участие Пике в матче с «Бетисом» будет зависеть от хода восстановления защитника.

Суарес пропустит четыре недели. У нападающего сборной Уругвая выявлено растяжение суставной капсулы правого колена.

Футболисты получили травмы в матче с «Реалом» (0:2) в рамках Суперкубка Испании.

У «Барсы» все плохо. Чемпионом Испании будет «Реал»?

 
 
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«Барселона» представила официальную информацию о травмах защитника Жерара Пике и форварда Луиса Суареса.

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