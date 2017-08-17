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Александр Володько: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но у нас есть еще 90 минут»

17.08.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Александр Ивулин.

«После забитого мяча мы почему-то отдали инициативу. Это вылилось в гол в наши ворота. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но у нас есть еще 90 минут в ответном матче. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше.

Соперники равные? На этом этапе априори нет слабых команд. Наверное, мы не показали тот футбол, на который все рассчитывали. Повторюсь, почему-то мы низко сели после первого года и позволили сопернику контролировать мяч. Будем разбираться в ситуации и находить усиление. В любом случае, нам нужно забивать», – сказал Володько.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Александр Ивулин.

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