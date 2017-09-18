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Владимир Крикунов: «Всегда спорю в КХЛ. Ну как так? Беларусь и России практически одна страна, а белорусы – легионеры в лиге»

19.09.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный тренер Владимир Крикунов поделился мнением о статусе легионеров для белорусов в КХЛ.

«Считаю, в Беларуси спокойно можно совмещать хорошее выступление минского «Динамо» и успешные результаты сборной. У вас тут очень много хоккеистов. И тех ребят, которые могут играть в КХЛ. Просто их надо подтянуть и появится костяк из местных ребят. И потихонечку их вводить и давать возможность играть молодым.

Понятно, что есть сборная. И вся работа «Динамо» будет оцениваться через призму сборной.

Да, белорусы считаются легионерами в КХЛ. В какой-то степени это можно называть палкой в колеса белорусскому хоккею. Знаете, как санкции в России? Они вроде бы и мешают, но с другой стороны помогают. Я спорю в лиге: Ну как так? У нас единое пространство, практически одна страна. А мы делаем белорусов легионерами. Но, скорее всего, уже не вернут. Надо привыкать жить в этой ситуации», – сказал Крикунов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
 
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Известный тренер Владимир Крикунов поделился мнением о статусе легионеров для белорусов в КХЛ.

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