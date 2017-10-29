ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Ман Сити» из еврокубков. Он передал УЕФА отчет на 44 страницы

30.10.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что продолжает добиваться исключения «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

Тебас еще в августе, после трансфера форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, подал жалобу в УЕФА на французский клуб.

«Мы видели, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» за последние пять лет инвестировали больше, чем другие клубы.

Их реальные доходы не могут оправдать эти инвестиции, поэтому у них есть фиктивный спонсор, связанный с правительством (Катара – прим. Sports.ru), и суммы больше, чем у «Реала», «Барселоны», «Баварии» или «МЮ».

Доходы прямо или косвенно связаны с Катаром, и «ПСЖ» продолжает обманывать в финансовом плане»», – цитирует Тебаса Marca со ссылкой на L’Equipe.

Ла Лига направила в УЕФА 44-страничный отчет о тратах парижан. Из документа следует, что в 2014 году «ПСЖ» инвестировал 344 миллиона евро, «Манчестер Юнайтед» – 237 миллионов, «Реал» – 224, а «Барселона» – 185.

Доход «Пари Сен-Жермен» от реализации телеправ значительно меньше, чем у мадридцев – 47 миллионов евро против 121 миллиона.

Ла Лига пришла к выводу, что спонсорский контракт парижан с правительством Катара на 73% больше, чем спонсорские контракты «МЮ», «Реала» и «Барселоны».

Отчет Тебаса уже поспособствовал тому, что в отношении названных клубов было инициировано расследование. Глава Ла Лиги не исключает дальнейшего обращения в Евросоюз.

«Мы подождем до конца года, чтобы увидеть, что предпримет УЕФА. Если ничего не произойдет, мы направим жалобу в Евросоюз, потому что это не должно продолжаться.

Если мы обнаружим, что они виновны, они не должны участвовать в Лиге чемпионов», – заявил Тебас.

«ПСЖ» не нарушил финансовый фэйр-плей. Это легко доказать

Вот так «ПСЖ» может обойти финансовый фэйр-плей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что продолжает добиваться исключения «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чикун о падении Милуновича в штрафной «Нафтана»: «Игрок подгибает ноги и падает по собственной инициативе. Нарушения нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика