Президент Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Ман Сити» из еврокубков. Он передал УЕФА отчет на 44 страницы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что продолжает добиваться исключения «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

Тебас еще в августе, после трансфера форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, подал жалобу в УЕФА на французский клуб.

«Мы видели, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» за последние пять лет инвестировали больше, чем другие клубы.

Их реальные доходы не могут оправдать эти инвестиции, поэтому у них есть фиктивный спонсор, связанный с правительством (Катара – прим. Sports.ru), и суммы больше, чем у «Реала», «Барселоны», «Баварии» или «МЮ».

Доходы прямо или косвенно связаны с Катаром, и «ПСЖ» продолжает обманывать в финансовом плане»», – цитирует Тебаса Marca со ссылкой на L’Equipe.

Ла Лига направила в УЕФА 44-страничный отчет о тратах парижан. Из документа следует, что в 2014 году «ПСЖ» инвестировал 344 миллиона евро, «Манчестер Юнайтед» – 237 миллионов, «Реал» – 224, а «Барселона» – 185.

Доход «Пари Сен-Жермен» от реализации телеправ значительно меньше, чем у мадридцев – 47 миллионов евро против 121 миллиона.

Ла Лига пришла к выводу, что спонсорский контракт парижан с правительством Катара на 73% больше, чем спонсорские контракты «МЮ», «Реала» и «Барселоны».

Отчет Тебаса уже поспособствовал тому, что в отношении названных клубов было инициировано расследование. Глава Ла Лиги не исключает дальнейшего обращения в Евросоюз.

«Мы подождем до конца года, чтобы увидеть, что предпримет УЕФА. Если ничего не произойдет, мы направим жалобу в Евросоюз, потому что это не должно продолжаться.

Если мы обнаружим, что они виновны, они не должны участвовать в Лиге чемпионов», – заявил Тебас.

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