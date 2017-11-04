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Седько вызван в сборную Беларуси
05.11.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
19-летний полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько вызван в национальную сборную Беларуси. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Этот вызов для Седько стал дебютным в главную команду страны.
Сборной Беларуси предстоит сыграть два товарищеских матча против Армении (9 ноября) и Грузии (13 ноября).
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19-летний полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько вызван в национальную сборную Беларуси.
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