Седько вызван в сборную Беларуси

19-летний полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько вызван в национальную сборную Беларуси. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Этот вызов для Седько стал дебютным в главную команду страны.

Сборной Беларуси предстоит сыграть два товарищеских матча против Армении (9 ноября) и Грузии (13 ноября).