Мутко предложил Ибрагимовичу российское гражданство

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в шутку предложил экс-нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу российское гражданство, чтобы тот смог выступить на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.



© Sputnik / Виктор Толочко Дмитриев: почивать на лаврах "грандам" уже не позволено

Шведы вышли в финальную стадию Чемпионата мира-2018 по итогам двух стыковых матчей с командой Италии .

"Шведы больше хотели и сыграли как надо, ждём их. Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал", — сказал Мутко журналистам.

Вице-премьер рассказал, что это произошло в Ростове. "Златан весь такой сидит, а я ему: "Добро пожаловать на чемпионат мира". На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: "Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)". А он: "Интересная мысль!" – добавил Мутко.

Он также рассказал о своей реакции на заявление вратаря итальянской сборной Джанлуиджи Буффон о завершении игровой карьеры в "Скуадра Адзурре". По словам Мутко, после слов ДжиДжи он смог уснуть.

Напомним, Ибрагимович завершил выступление в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. Сейчас 36-летний футболист восстанавливается после тяжелой травмы и должен вернуться в строй в 2018 году.