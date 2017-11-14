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Мутко предложил Ибрагимовичу российское гражданство
14.11.2017 20:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в шутку предложил экс-нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу российское гражданство, чтобы тот смог выступить на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Шведы больше хотели и сыграли как надо, ждём их. Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал", — сказал Мутко журналистам.
Вице-премьер рассказал, что это произошло в Ростове. "Златан весь такой сидит, а я ему: "Добро пожаловать на чемпионат мира". На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: "Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)". А он: "Интересная мысль!" – добавил Мутко.
Он также рассказал о своей реакции на заявление вратаря итальянской сборной Джанлуиджи Буффон о завершении игровой карьеры в "Скуадра Адзурре". По словам Мутко, после слов ДжиДжи он смог уснуть.
Напомним, Ибрагимович завершил выступление в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. Сейчас 36-летний футболист восстанавливается после тяжелой травмы и должен вернуться в строй в 2018 году.
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Российский вице-премьер "на чистом английском" предложил нападающему "Манчестер Юнайтед" на будущем мундиале выйти на поле в форме сборной России.
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