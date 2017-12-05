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Владимир Путин: «Я никогда ни перед кем не ставил задачу выиграть Олимпиаду в Сочи»

06.12.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент России Владимир Путин заявил, что целью Сочи-2014 было проведение качественного турнира, а не победа российской команды.

«Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи, я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспортом, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи!

Мы плохое быстро забываем, а на самом деле, что было? Постоянно мы слышали одно и то же, что Россия не готова, не сможет, не сделает. Когда все получилось, когда все сделали, началась другая линия атаки, там плохо, здесь плохо, потом мельдоний начался.

Ну, все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение», – сказал Путин.

 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что целью Сочи-2014 было проведение качественного турнира, а не победа российской команды.

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