|
Минское "Динамо" проиграло рижским одноклубникам в домашнем матче
09.12.2017 22:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Минское "Динамо" на льду "Минск-Арены" проиграло домашний матч рижским соперникам со счетом 1:3.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Единственную шайбу со стороны минчан на 59-й минуте забросил правый нападающий Джек Скилли.
Таким образом "Динамо-Минск" потерпело четвертое поражение в Континентальной хоккейной лиге и на данный момент занимает 10-ю строчку. Отставание клуба от зоны плей-офф составляет 10 очков.
В понедельник минчане выступят против словацкого "Слована", который опережает рижских динамовцев на 8 очков в Западной конференции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу "Динамо-Рига", для минского клуба поражение стало четвертым в чемпионате КХЛ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии