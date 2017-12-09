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Минское "Динамо" проиграло рижским одноклубникам в домашнем матче

09.12.2017 22:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Минское "Динамо" на льду "Минск-Арены" проиграло домашний матч рижским соперникам со счетом 1:3.

Минское "Динамо" проиграло рижским одноклубникам в домашнем матче
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Единственную шайбу со стороны минчан на 59-й минуте забросил правый нападающий Джек Скилли.

Таким образом "Динамо-Минск" потерпело четвертое поражение в Континентальной хоккейной лиге и на данный момент занимает 10-ю строчку. Отставание клуба от зоны плей-офф составляет 10 очков.

В понедельник минчане выступят против словацкого "Слована", который опережает рижских динамовцев на 8 очков в Западной конференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу "Динамо-Рига", для минского клуба поражение стало четвертым в чемпионате КХЛ.

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