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Пеп Гвардиола: «Мне говорили, что в АПЛ нельзя играть в стиле «Барселоны». Но «Ман Сити» это сделал»

11.12.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил стиль игры своей команды с игрой «Барселоны» во времена его работы там.

«Индивидуальные действия – это то, что я хочу. Мы можем играть так в Англии. Многие говорили, что мы не можем играть в АПЛ так, как мы это делали в «Барселоне». Но это возможно, и мы это сделали.

Я знал это в прошлом сезоне. Всегда я верил, что мы сможем это сделать. Каждый может играть так, как он хочет, поэтому футбол настолько прекрасен.

Я счастлив приехать на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» и победить их именно таким путем», – сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил стиль игры своей команды с игрой «Барселоны» во времена его работы там.

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