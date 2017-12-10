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На стадионе Пхенчхана, где пройдет открытие Игр-2018, ожидается температурный антирекорд

11.12.2017 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Организаторы зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане опасаются того, что во время церемонии открытия Олимпиады может быть слишком холодно.

В день открытия Игр ожидается температурный антирекорд – 14 градусов ниже нуля. До этого самым холодным было открытие Олимпиады в Лиллехаммере (-11 градусов).

Олимпийский стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Игр-2018, не имеет крыши — организаторы во время строительства приняли решение таким образом сэкономить время и деньги. Теперь Оргкомитет планирует ряд мер, чтобы не дать зрителям на трибунах переохладиться. Предполагается, что процедура проверки при входе на стадион будет ускорена, а также планируется выдача одеял и согревающих пакетов.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. 

 
 
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Организаторы зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане опасаются того, что во время церемонии открытия Олимпиады может быть слишком холодно.

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