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На стадионе Пхенчхана, где пройдет открытие Игр-2018, ожидается температурный антирекорд
11.12.2017 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Организаторы зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане опасаются того, что во время церемонии открытия Олимпиады может быть слишком холодно.
В день открытия Игр ожидается температурный антирекорд – 14 градусов ниже нуля. До этого самым холодным было открытие Олимпиады в Лиллехаммере (-11 градусов).
Олимпийский стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Игр-2018, не имеет крыши — организаторы во время строительства приняли решение таким образом сэкономить время и деньги. Теперь Оргкомитет планирует ряд мер, чтобы не дать зрителям на трибунах переохладиться. Предполагается, что процедура проверки при входе на стадион будет ускорена, а также планируется выдача одеял и согревающих пакетов.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
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Организаторы зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане опасаются того, что во время церемонии открытия Олимпиады может быть слишком холодно.
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