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"Реал" сыграет в финале клубного ЧМ против "Гремио"

13.12.2017 22:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Мадридский "Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу, сообщает Sputnik.

В среду в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся полуфинал чемпионата мира среди клубов между "Реалом" и "Аль-Джазирой". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных". В составе "Реала" отметились Криштиану Роналду (53-я минута) и Гарет Бейл (81). У "Аль-Джазиры" — Ромариньо (41).

В финале турнира 16 декабря "Реал" встретится с бразильским "Гремио". Бразильцы в 1/2 финала были сильнее мексиканской "Пачуки" — 1:0.

"Аль-Джазира" в этот же день сыграет с "Пачукой" в матче за третье место.

 
Теги: Минск
 
 
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