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«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере Виллиана

14.12.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» попытается договориться с «Челси» о покупке полузащитника Виллиана.

Сообщается, что манкунианцы уже отправили запрос о трансфере бразильского футболиста.

Однако лондонский клуб не торопится продавать игрока во время зимнего трансферного окна. Переубедить «Челси» сможет только экстраординарное предложение.

Виллиан: «Болельщики могут быть спокойны. Мне все нравится в «Челси»

 
 
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«Манчестер Юнайтед» попытается договориться с «Челси» о покупке полузащитника Виллиана.

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