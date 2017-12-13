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«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере Виллиана
14.12.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» попытается договориться с «Челси» о покупке полузащитника Виллиана.
Сообщается, что манкунианцы уже отправили запрос о трансфере бразильского футболиста.
Однако лондонский клуб не торопится продавать игрока во время зимнего трансферного окна. Переубедить «Челси» сможет только экстраординарное предложение.
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«Манчестер Юнайтед» попытается договориться с «Челси» о покупке полузащитника Виллиана.
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