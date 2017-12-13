«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере Виллиана

«Манчестер Юнайтед» попытается договориться с «Челси» о покупке полузащитника Виллиана.

Сообщается, что манкунианцы уже отправили запрос о трансфере бразильского футболиста.

Однако лондонский клуб не торопится продавать игрока во время зимнего трансферного окна. Переубедить «Челси» сможет только экстраординарное предложение.

Виллиан: «Болельщики могут быть спокойны. Мне все нравится в «Челси»