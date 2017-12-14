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«Спорт-пари» стал официальным партнером дирекции II Европейских игр и НОК Беларуси
15.12.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первым официальным партнером дирекции II Европейских игр 2019 года стал белорусский оператор электронных интерактивных игр – компания «Спорт-пари».
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Спорт-пари» и Фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» состоялась 15 декабря 2017 года в штаб-квартире НОК Беларуси. В соответствии с условиями соглашения компании предоставлен статус партнера Дирекции Евроигр-2019.
Документ определяет совместное взаимодействие организаций, направленное на продвижение и популяризацию предстоящих в Минске II Европейских игр 2019 года, а том числе путем создания ЗАО «Спорт-пари» специальных продуктов, посвященных данному мероприятию.
Ранее на этой неделе был заключен договор между НОК Беларуси и оператором электронных интерактивных игр о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. В ближайшие два года компания «Спорт-пари» выделит средства НОК Беларуси на поддержку и развитие олимпийского движения в стране.
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Первым официальным партнером дирекции II Европейских игр 2019 года стал белорусский оператор электронных интерактивных игр – компания «Спорт-пари».
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