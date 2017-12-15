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Чемпионат Германии. «Штутгарт» уступил «Баварии», «Боруссия» Д против «Хоффенхайма»
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В 17-м туре чемпионата Германии «Бавария» в гостях сыграет с «Штутгартом», «Боруссия» Дортмунд примет «Хоффенхайм», а «РБ Лейпциг» – «Герту».
Чемпионат Германии
17-й тур
- Дата проведения
-
15 декабря, 22.30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
-
1:0 –
9 Азар,
1:1 –
53 Хан,
2:1 –
74 Раффаэл,
3:1 –
79 Раффаэл.
Боруссия М –
Зоммер, Эльведи (Янчке, 54), Гинтер, Вестергор, Вендт, Херрманн (Грифо, 70), Оксфорд (Бенгер, 89), Кюизанс, Азар, Штиндль, Раффаэл.
Гамбург –
Матения, Маврай, Пападопулос, ван Дронгелен (Арп, 80), Сакаи, Хунт (Вальдшмидт, 83), Экдаль (Яничич, 84), Юнг, Дуглас Сантос, Хан, Костич.
- Предупреждения:
-
Экдаль
(29), ван Дронгелен
(78), Матения
(79).
- Дата проведения
-
16 декабря, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Гол:
-
1:0 –
67 Клеменс.
Кельн –
Хорн, Соренсен, Хайнц, Хорн, Хорхе Мере, Фюрлих (Хандверкер, 71), Леманн (Хегер, 58), Йойич, Озджан, Клюнтер, Риса (Клеменс, 63).
Вольфсбург –
Кастельс, Кнохе, Герхардт (Осимхен, 81), Виллиам (Тиссеран, 61), Брума, Дидави, Гилавоги, Малли, Верхаг (Димата, 85), Гомес, Ориги.
- Предупреждения:
-
Соренсен
(53), Хегер
(65), Ориги
(70).
- Дата проведения
-
16 декабря, 17.30, «Везерштадион»
- Голы:
-
1:0 –
2 Баргфреде,
2:0 –
17 Бельфодиль,
2:1 –
70 Квайсон,
2:2 –
90 Фрай.
Вердер –
Павленка, Мойсандер, Бауэр, Аугустинссон, Велькович, Кайнц (Хайрович, 76), Эггештайн, Дилэйни, Баргфреде (Гондорф, 65), Гебре Селассие, Бельфодиль (Сане, 90).
Майнц –
Центнер, Донати, Балогун (Берггрен, 46), Бросински, Диалло, Фрай, Хольтманн, Латца (Максим, 71), Озтуналы, Де Бласис, Муто (Квайсон, 60).
- Предупреждения:
-
Баргфреде
(39), Латца
(49), Гебре Селассие
(51), Берггрен
(59), Максим
(81).
- Дата проведения
-
16 декабря, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
2 Йович,
2:0 –
65 Аллер,
2:1 –
82 Эмболо,
2:2 –
90 Налдо.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Сальседо, Русс, Виллемс (Чендлер, 42), Фалетт, Фернандес, Вольф, Гачинович, Боатенг, Ребич (Аллер, 50), Йович (Баркок, 83).
Шальке-04 –
Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Калиджури, Майер, Стамбули, Шопф (Маккенни, 81), Харит (Ди Санто, 56), Коноплянка (Эмболо, 68), Бургшталлер.
- Предупреждения:
-
Гачинович
(23), Виллемс
(30), Ребич
(31), Шопф
(62), Ди Санто
(74), Фалетт
(88).
- Дата проведения
-
16 декабря, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Гол:
-
0:1 –
79 Мюллер.
Штутгарт –
Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Аого (Асано, 81), Павар, Озджан, Аскасибар, Аколо, Гентнер, Бек (Брекало, 81), Теродде (Каминьски, 47).
Бавария –
Ульрайх, Боатенг, Мартинес, Рафинья, Хуммельс (Зюле, 68), Видаль, Киммих, Хамес, Толиссо (Мюллер, 65), Коман (Алаба, 84), Левандовски.
- Предупреждения:
-
Боатенг
(31), Аого
(53), Бек
(70), Рафинья
(90).
- Дата проведения
-
16 декабря, 17.30, «SGL Арена»
- Голы:
-
1:0 –
1 Финнбогасон,
1:1 –
20 Гюнтер,
1:2 –
48 Петерсен,
1:3 –
65 Петерсен,
2:3 –
90 Финнбогасон,
3:3 –
90 Финнбогасон.
Аугсбург –
Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре (Фрамбергер, 23), Хинтереггер, Хедира (Шмид, 76), Байер, Каюби, Хеллер (Кордова, 71), Грегорич, Финнбогасон.
Фрайбург –
Шволов, Кох, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Раве (Капустка, 90), Хаберер, Хефлер, Террацино (Станко, 90), Петерсен, Кляйндинст (Кат, 77).
- Предупреждения:
-
Байер
(42), Хаберер
(57), Петерсен
(70), Сеюнджю
(80).
- Дата проведения
-
16 декабря, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
Боруссия Д –
Бюрки, Топрак, Папастатопулос, Шмельцер, Геррейру, Пулишич, Вайгль, Ярмоленко, Кагава, Толян, Обамеянг.
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Фогт, Гриллич, Цубер, Амири, Демирбай, Гнабри, Ут.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 17-м туре чемпионата Германии «Бавария» в гостях сыграет с «Штутгартом», «Боруссия» Дортмунд примет «Хоффенхайм», а «РБ Лейпциг» – «Герту».
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