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Чемпионат Германии. «Штутгарт» уступил «Баварии», «Боруссия» Д против «Хоффенхайма»

16.12.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре чемпионата Германии «Бавария» в гостях сыграет с «Штутгартом», «Боруссия» Дортмунд примет «Хоффенхайм», а «РБ Лейпциг» – «Герту».

Чемпионат Германии

17-й тур

Боруссия М – Гамбург 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
15 декабря, 22.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Азар, 1:1 – 53 Хан, 2:1 – 74 Раффаэл, 3:1 – 79 Раффаэл.
Боруссия МЗоммер, Эльведи (Янчке, 54), Гинтер, Вестергор, Вендт, Херрманн (Грифо, 70), Оксфорд (Бенгер, 89), Кюизанс, Азар, Штиндль, Раффаэл.
ГамбургМатения, Маврай, Пападопулос, ван Дронгелен (Арп, 80), Сакаи, Хунт (Вальдшмидт, 83), Экдаль (Яничич, 84), Юнг, Дуглас Сантос, Хан, Костич.
Предупреждения:
Экдаль (29), ван Дронгелен (78), Матения (79).
Кельн – Вольфсбург 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
16 декабря, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 67 Клеменс.
КельнХорн, Соренсен, Хайнц, Хорн, Хорхе Мере, Фюрлих (Хандверкер, 71), Леманн (Хегер, 58), Йойич, Озджан, Клюнтер, Риса (Клеменс, 63).
ВольфсбургКастельс, Кнохе, Герхардт (Осимхен, 81), Виллиам (Тиссеран, 61), Брума, Дидави, Гилавоги, Малли, Верхаг (Димата, 85), Гомес, Ориги.
Предупреждения:
Соренсен (53), Хегер (65), Ориги (70).
Вердер – Майнц 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
16 декабря, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Баргфреде, 2:0 – 17 Бельфодиль, 2:1 – 70 Квайсон, 2:2 – 90 Фрай.
ВердерПавленка, Мойсандер, Бауэр, Аугустинссон, Велькович, Кайнц (Хайрович, 76), Эггештайн, Дилэйни, Баргфреде (Гондорф, 65), Гебре Селассие, Бельфодиль (Сане, 90).
МайнцЦентнер, Донати, Балогун (Берггрен, 46), Бросински, Диалло, Фрай, Хольтманн, Латца (Максим, 71), Озтуналы, Де Бласис, Муто (Квайсон, 60).
Предупреждения:
Баргфреде (39), Латца (49), Гебре Селассие (51), Берггрен (59), Максим (81).
Айнтрахт Ф – Шальке-04 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
16 декабря, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Йович, 2:0 – 65 Аллер, 2:1 – 82 Эмболо, 2:2 – 90 Налдо.
Айнтрахт ФГрадецки, Сальседо, Русс, Виллемс (Чендлер, 42), Фалетт, Фернандес, Вольф, Гачинович, Боатенг, Ребич (Аллер, 50), Йович (Баркок, 83).
Шальке-04Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Калиджури, Майер, Стамбули, Шопф (Маккенни, 81), Харит (Ди Санто, 56), Коноплянка (Эмболо, 68), Бургшталлер.
Предупреждения:
Гачинович (23), Виллемс (30), Ребич (31), Шопф (62), Ди Санто (74), Фалетт (88).
Штутгарт – Бавария 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
16 декабря, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 79 Мюллер.
ШтутгартЦилер, Бадштубер, Баумгартль, Аого (Асано, 81), Павар, Озджан, Аскасибар, Аколо, Гентнер, Бек (Брекало, 81), Теродде (Каминьски, 47).
БаварияУльрайх, Боатенг, Мартинес, Рафинья, Хуммельс (Зюле, 68), Видаль, Киммих, Хамес, Толиссо (Мюллер, 65), Коман (Алаба, 84), Левандовски.
Предупреждения:
Боатенг (31), Аого (53), Бек (70), Рафинья (90).
Аугсбург – Фрайбург 3:3 (1:1, 2:2)
Дата проведения
16 декабря, 17.30, «SGL Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 1 Финнбогасон, 1:1 – 20 Гюнтер, 1:2 – 48 Петерсен, 1:3 – 65 Петерсен, 2:3 – 90 Финнбогасон, 3:3 – 90 Финнбогасон.
АугсбургХитц, Гауэлеу, Макс, Опаре (Фрамбергер, 23), Хинтереггер, Хедира (Шмид, 76), Байер, Каюби, Хеллер (Кордова, 71), Грегорич, Финнбогасон.
ФрайбургШволов, Кох, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Раве (Капустка, 90), Хаберер, Хефлер, Террацино (Станко, 90), Петерсен, Кляйндинст (Кат, 77).
Предупреждения:
Байер (42), Хаберер (57), Петерсен (70), Сеюнджю (80).
Боруссия Д – Хоффенхайм-1899
Дата проведения
16 декабря, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Боруссия ДБюрки, Топрак, Папастатопулос, Шмельцер, Геррейру, Пулишич, Вайгль, Ярмоленко, Кагава, Толян, Обамеянг.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Фогт, Гриллич, Цубер, Амири, Демирбай, Гнабри, Ут.
Ганновер 96 – Байер
Дата проведения
17 декабря, 17.30, «АВД-Арена»
превью матча онлайн статистика
РБ Лейпциг – Герта
Дата проведения
17 декабря, 20.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В 17-м туре чемпионата Германии «Бавария» в гостях сыграет с «Штутгартом», «Боруссия» Дортмунд примет «Хоффенхайм», а «РБ Лейпциг» – «Герту».

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