«Барселона» заплатит 150 млн евро за Коутиньо. Игрок заработает 60 млн евро за 5 лет

«Ливерпуль» согласовал условия перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Утверждается, что каталонский клуб согласился заплатить за футболиста 150 миллионов евро.

Коутиньо подпишет контракт с «Барселоной» на 5 лет. Его зарплата составит 12 млн евро в год.

Последние несколько дней в Испании находились агенты игрока, которые вели переговоры с испанской командой.

В этом сезоне Коутиньо провел 17 матчей за «Ливерпуль», забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.