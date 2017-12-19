ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Барселона» заплатит 150 млн евро за Коутиньо. Игрок заработает 60 млн евро за 5 лет

20.12.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Ливерпуль» согласовал условия перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Утверждается, что каталонский клуб согласился заплатить за футболиста 150 миллионов евро.

Коутиньо подпишет контракт с «Барселоной» на 5 лет. Его зарплата составит 12 млн евро в год.

Последние несколько дней в Испании находились агенты игрока, которые вели переговоры с испанской командой.

В этом сезоне Коутиньо провел 17 матчей за «Ливерпуль», забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» согласовал условия перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Василючек продлил контракт с «Неманом» и проведет следующий сезон в аренде в «Городее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика