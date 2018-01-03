ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Бостон» – «Кливленд», «Лейкерс» примут «Оклахома-Сити» и другие матчи

03.01.2018 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. В Бостоне сразятся главные фаворита Востока «Селтикс» и «Кливленд».

Проигравшие семь раз подряд «Лейкерс» примут звездный «Оклахома-Сити» с Полом Джорджем.

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Хьюстон 98:116 (12:25, 29:30, 25:34, 32:27)
Дата проведения
4 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Вашингтон – Нью-Йорк 121:103 (33:32, 31:31, 26:14, 31:26)
Дата проведения
4 января, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика

Филадельфия – Сан-Антонио 112:106 (27:22, 33:27, 28:35, 24:22)
Дата проведения
4 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Майами – Детройт 111:104 (24:29, 32:23, 25:29, 30:23)
Дата проведения
4 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Миннесота 98:97 (24:22, 24:21, 23:30, 27:24)
Дата проведения
4 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Торонто 106:121 (4 четверть)
Дата проведения
4 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Индиана 113:88 (4 четверть)
Дата проведения
4 января, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Бостон – Кливленд 100:79 (4 четверть)
Дата проведения
4 января, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Даллас – Голден Стэйт 73:75 (3 четверть)
Дата проведения
4 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Новый Орлеан 55:58 (2 четверть)
Дата проведения
4 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Денвер – Финикс 61:67 (2 четверть)
Дата проведения
4 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Оклахома-Сити
Дата проведения
4 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Спринт. Домрачева стартует 4-й, Мякяряйнен – 7-й, Скардино – 20-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика