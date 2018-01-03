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НБА. «Бостон» – «Кливленд», «Лейкерс» примут «Оклахома-Сити» и другие матчи
03.01.2018 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. В Бостоне сразятся главные фаворита Востока «Селтикс» и «Кливленд».
Проигравшие семь раз подряд «Лейкерс» примут звездный «Оклахома-Сити» с Полом Джорджем.
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
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