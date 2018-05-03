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Три недели остается до старта чемпионата мира по хоккею в Дании

13.04.2018 08:08 — Новости Спорта | БT  
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Уже сегодня сборная Беларуси проведет очередной выездной матч Евровызова против Швейцарии, завтра оппоненты встретятся снова. В 21:10 противостояние в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". К слову, после этих спаррингов белорусов ждут домашние товарищеские матчи. 20 и 21 апреля в Гродно в оппонентах будут хозяева грядущего планетарного форума - датчане, 27 и 28 числа в Жлобине и Бобруйске Беларусь сыграет с Норвегией.
 
Теги: Гродно
 
 
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Уже сегодня сборная Беларуси проведет очередной выездной матч Евровызова против Швейцарии, завтра оппоненты встретятся снова. В 21:10 противостояние в прямом эфире...
 
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