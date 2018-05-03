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Три недели остается до старта чемпионата мира по хоккею в Дании
13.04.2018 08:08 — Новости Спорта | БT
Уже сегодня сборная Беларуси проведет очередной выездной матч Евровызова против Швейцарии, завтра оппоненты встретятся снова. В 21:10 противостояние в прямом эфире покажет телеканал
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Уже сегодня сборная Беларуси проведет очередной выездной матч Евровызова против Швейцарии, завтра оппоненты встретятся снова. В 21:10 противостояние в прямом эфире...
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